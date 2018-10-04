Бывший премьер самопровозглашенной ДНР озвучил настоящую цель республик Донбасса

Александр Бородай, в 2014 году занимавший пост главы правительства самопровозглашенной ДНР, назвал настоящую цель республик Донбасса. Данное заявление политик сделал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В разговоре с интернет-изданием ФАН Бородай опроверг утверждение о том, что ДНР и ЛНР формировались силами, находящимися за пределами Донбасса. По словам экс-премьера, причиной образования республик стало желание местного населения воссоединиться с Россией. Цель непризнанных государств – вхождение в состав РФ, отметил Бородай.

Собеседник СМИ добавил, что в настоящее время выполнению озвученной им задачи «мешает очень многое, и прежде всего международная обстановка».

Ранее в четверг сообщалось, что в сети выложили видеозапись, на которой запечатлено уничтожение украинским беспилотным летательным аппаратом огневой точки донецких ополченцев.