Политолог рассказал о желании Киева устроить большую войну между Россией и НАТО

Киев хочет устроить масштабный вооруженный конфликт между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. Такое заявление некоторое время назад сделал отечественный политолог Сергей Марков.

Выступая в эфире телеканала «Россия 1», эксперт отметил, что Украина и дальше будет заниматься провокациями на Азове, обостряя ситуацию в акватории. По словам Маркова, киевские политики надеются на то, что на помощь им придет НАТО. Руководство соседней страны мечтает о том, чтобы появившиеся в Черном и Азовском морях корабли альянса и российские суда обменялись ударами, полагает политолог. Согласно его точке зрения, цель Украины – организация большой войны между Москвой и блоком.

Ранее сообщалось о том, что в интернете появилась заметка, в которой предсказаны катастрофические последствия минирования киевскими силовиками Азовского моря.