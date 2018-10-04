Украинские моряки чуть не вступили в бой с российскими пограничниками

Украинские моряки, служащие на кораблях «Донбасс» и «Корец», чуть не вступили в бой с российскими пограничниками при переходе через Керченский пролив в конце сентября. Корабли ВМС Украины «Донбасс» и «Корец» прошли под Крымским мостом 23 сентября в сопровождении российских пограничников. Источник: корабли ВМС Украины миновали Крымский мост

Капитан первого ранга Дмитрий Коваленко, который руководил этим переходом украинских кораблей в Азовское море, признался в интервью «Укринформу», что украинские моряки готовы были вступить в бой с российскими пограничниками, - сообщает Газета.ру.

По словам Коваленко, обстановка во время перехода через Керченский пролив была настолько нервной, что его подчиненные моряки были готовы к боевому столкновению.

«Боевые группы, пулеметы – все заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на видном месте – чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированные, были готовы в любую минуту выбежать», — рассказал украинский капитан.

Коваленко подчеркнул, что на кораблях «Донбасс» и «Корец» были подготовлены пожарные рукава, чтобы в случае чего «смывать» российских пограничников.