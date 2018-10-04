В США сообщили, что Пентагон в скором времени испытает гиперзвуковое оружие

В Соединенных Штатах Америки сообщили, что разрабатываемое в настоящее время гиперзвуковое оружие поступит на вооружение раньше, чем планировалось. Первый замглавы Пентагона Патрик Шанахан рассказал об активной разработке гиперзвукового оружия в США.

По его словам, запуски начнутся раньше, чем ожидалось - передает РИА Новости. "Мы собираемся начать летать раньше и чаще, чем люди ожидали от нас", - сказал американский генерал. Как отметил Шанахан на встрече с группой журналистов, подход США к разработке гиперзвукового оружия будет включён в запросы на будущие оборонные бюджеты.

В настоящий момент Пентагон занимается подсчётами, какой объём средств для этого необходим. Месяц назад замминистра обороны США по исследованиям Майкл Гриффин заявлял, что Пентагону нужно не более 20 миллиардов долларов на разработку гиперзвукового оружия, аналогичного образцам, разрабатываемым в Китае.