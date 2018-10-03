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Roshen заявила,что продаваемые в Крыму конфеты опасны
3 октября 2018, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]
Продаваемая в Крыму продукция кондитерской компании Roshen негодна для употребления, так как у сладостей закончился срок годности. Об этом сообщается на сайте производителя.
Последняя продукция на Липецкой фабрике Roshen была изготовлена еще в первом квартале 2017 года, с той поры на фабрике якобы ничего не производится.
Отмечается, что «ни одно другое предприятие Roshen не производило и не производит конфеты с российскими этикетками».
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