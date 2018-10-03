Roshen заявила,что продаваемые в Крыму конфеты опасны

Продаваемая в Крыму продукция кондитерской компании Roshen негодна для употребления, так как у сладостей закончился срок годности. Об этом сообщается на сайте производителя.

Последняя продукция на Липецкой фабрике Roshen была изготовлена еще в первом квартале 2017 года, с той поры на фабрике якобы ничего не производится.

Отмечается, что «ни одно другое предприятие Roshen не производило и не производит конфеты с российскими этикетками».