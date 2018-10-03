Видео, как Тереза Мэй станцевала на съезде партии под песню ABBA

Сегодня на ежегодной конференции консервативной партии британский премьер Тереза Мэй вышла к микрофону под песню шведской группы ABBA «Dancing Queen» («Танцующая королева»). Свой путь она проделала пританцовывая.

Потом Мэй сделала несколько зажигательных па и немного подпела хиту ABBA. Соратники по партии стоя аплодировали своему лидеру. Политик поблагодарила собравшихся «за теплый прием», сообщила всем, что ночью совсем не спала и начала свою речь про будущее страны, передает Би-би-си.