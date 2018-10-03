В Верховной Раде сообщили причину невозможности вторжения ВСУ в российский Крым

В Верховной Раде рассказали, почему Вооруженные силы Украины не вторгнуться в российский Крым. По данному вопросу высказался в СМИ народный депутат Мустафа Джемилев.

Парламентарий отметил, что Киев не может задействовать силовые методы восстановления контроля над полуостровом, так как Россия превратила его в «мощную военную базу». Согласно утверждению Джемилева, Москва якобы разместила на территории Крыма ядерное оружие, пишет сайт politnavigator.net.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в переброске на полуостров оружия массового поражения Россию заподозрил Павел Климкин. Власти Крыма отнеслись к высказыванию дипломата с иронией. Дмитрий Полонский, представитель правительства региона, выразил мнение, что Климкин и другие киевские чиновники намеренно делают заявления, не имеющие отношения к реальности.