СБУ ответила российскому актеру Анатолию Пашинину

Официальный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская назвала заявления российского актера Анатолия Пашинина о произволе украинских спецслужб "странными". Воюющий в Донбассе актер Пашинин заявил, что СБУ добиваются его самоубийства

Воюющий на стороне украинских националистов в Донбассе российский актер Анатолий Пашинин рассказал о слежке за ним СБУ. По словам Пашинина, агенты украинских спецслужб подслушивают его телефонные разговоры, а один из силовиков намекнул ему, что он должен покончить с собой.

"Я не знаю, что толкало Пашинина на такие заявления, но я их считаю странными", — заявила спикер СБУ Елена Гитлянская в интервью "Обозревателю". В СБУ подчеркнули, что действуют в отношении Пашинина "исключительно в рамках действующего законодательства", никогда ему не угрожали и не занимались прослушкой его телефона, - сообщает РИА Новости.