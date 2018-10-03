Уфолог озвучил «свидетельства» начала «войны инопланетян с Нибиру против Земли»

Обитатели планеты Нибиру начали войну против Земли. С таким заявлением выступил уфолог из Соединенных Штатов, которого процитировали российские СМИ.

Несколько дней назад на территории Индонезии произошло мощное землетрясение, которое спровоцировало цунами, а Япония оказалась под ударом супертайфуна «Трами». Американский охотник на НЛО, слова которого приводит сайт Пятого канала, полагает, что в данных природных бедствиях виноваты инопланетяне с Нибиру, испытавшие свое климатическое оружие.

Согласно точке зрения уфолога, пришельцы планируют захватить Землю, которую они рассматривают как плацдарм для борьбы с более развитыми цивилизациями. Исследователь-энтузиаст ожидает новых катаклизмов на планете, вызванных обитателями Нибиру.

Ранее сообщалось, что в небе над Стамбулом сняли на видео три неопознанных летающих объекта. Конспирологи предположили, что НЛО были посланы Нибиру.