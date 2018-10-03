Клинтон сравнила «российское вмешательство» в выборы с атакой 11 сентября

Хиллари Клинтон, проигравшая в 2016 году в борьбе за пост президента США Дональду Трампу, сравнила якобы осуществленное «российское вмешательство» в американские выборы с атакой террористов на башни-близнецы 11 сентября 2001 года.

Бывший госсекретарь США заявила, что «российское вмешательство» в выборы президента Соединенных Штатов Америки стало «первым нападением другого государства», когда государство «ничего не сделало».

Бывший кандидат в президенты США отметила, что в обоих случаях «иностранная держава напала на США. Но во втором случае президент ничего не сделал». По словам Клинтон, это можно было бы сравнить, если после 11 сентября Джордж Буш-младший сказал: «У меня нет времени беспокоиться об этом. Это было ужасно. Мы опечалены. Мы заново отстроим Нью-Йорк и Пентагон, но мы не будем беспокоиться об этом».

Как отметила Клинтон, сейчас все в это и превращается, пишет The Washington Post.