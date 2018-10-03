В Вооруженных силах Украины назвали главный минус армии, выполняющей боевые задачи в Донбассе. По данному вопросу высказался офицер, который дал интервью, скрывшись за псевдонимом Arty Green.

Офицер отметил, что ВСУ, несмотря на предпринимаемые Киевом действия по модернизации войск, продолжают деградировать. Главным недостатком армии, по словам Arty Green, является ее командование. Украинские военачальники коррумпированы и некомпетентны, в случае серьезного обострения ситуации в зоне конфликта они сбегут, не сумев организовать оборону, процитировал офицера канал «Донбасс сегодня» в «Яндекс. Дзен».

Ранее в Киеве обозначили условие прекращения противостояния между силовиками и ополченцами Донбасса. Соответствующее заявление сделал в разговоре с журналистами Николай Маломуж, бывший глава внешней разведки соседнего государства.