Порошенко внес в Раду проект о продлении действия закона о статусе Донбасса
3 октября 2018, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]
Пётр Порошенко внёс в Верховную раду Украины проект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.
Текст документа пока не раскрыт. Но, как отмечается, из названия следует, что изменения предлагается внести в ст. 1 закона, - передает RT.
Президент Украины ранее в сентябре предлагал продлить действие закона об особом статусе Донбасса. Он говорил, что Россия якобы пытается убедить европейское сообщество в неготовности украинской стороны продлить действие закона об особом статусе Донбасса.
В Государственном департаменте США рассказали, каким способом можно вернуть ДНР и ЛНР под контроль Киева, ликвидировав тем самым фактическую независимость республик. С заявлением выступил Курт Волкер.
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