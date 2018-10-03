Порошенко внес в Раду проект о продлении действия закона о статусе Донбасса

Пётр Порошенко внёс в Верховную раду Украины проект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.

Текст документа пока не раскрыт. Но, как отмечается, из названия следует, что изменения предлагается внести в ст. 1 закона, - передает RT. Экс-глава киевской разведки назвал условие завершения боевых действий в Донбассе

Президент Украины ранее в сентябре предлагал продлить действие закона об особом статусе Донбасса. Он говорил, что Россия якобы пытается убедить европейское сообщество в неготовности украинской стороны продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

В Государственном департаменте США рассказали, каким способом можно вернуть ДНР и ЛНР под контроль Киева, ликвидировав тем самым фактическую независимость республик. С заявлением выступил Курт Волкер.