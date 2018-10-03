Обозначены вероятные признаки подготовки Соединенных Штатов к Третьей мировой

Последние действия Соединенных Штатов свидетельствуют о том, что администрация президента Дональда Трампа активно готовится к Третьей мировой войне. Такое предположение содержится в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.

Сайт vistanews.ru пишет со ссылкой на неназванных экспертов, что причиной внезапного примирения между США и КНДР, вероятно, стало стремление Трампа обеспечить лояльность северокорейского руководства в случае военного конфликта Штатов с Россией и Китаем.

Еще одним признаком подготовки Вашингтона к Третьей мировой может быть инициированная американцами кампания по обвинению Москвы в нарушении Договора о запрете ракет малой и средней дальности. Упомянутые в процитированном материале аналитики сочли, что данные заявления призваны отвлечь внимание международной общественности от ведущейся в США работы по созданию ядерного оружия малого радиуса действия.

Кроме того, эксперты обратили внимание на решение Дональда Трампа сформировать Космические силы. Этот шаг также рассматривается специалистами в русле подготовки США к глобальному конфликту, говорится в заметке.