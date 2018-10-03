Экс-глава киевской разведки назвал условие завершения боевых действий в Донбассе
3 октября 2018, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]
В Киеве рассказали, при каком условии будет прекращен вооруженный конфликт в Донбассе. Соответствующее заявление в разговоре с представителями СМИ сделал Николай Маломуж, ранее занимавший пост главы украинской Службы внешней разведки.
Бывшего разведчика процитировало информационное агентство «Новороссия». По мнению Маломужа, проблема Донбасса решится только после того, как в ситуацию вмешаются «мощные игроки» - западные государства. Они должны «включиться в конфликт», чтобы не допустить глобальной войны, отметил собеседник журналистов.
Боевые действия между Вооруженными силами Украины и ополченцами непризнанных республик Донбасса продолжаются пятый год. Ранее сегодня сообщалось, что киевский офицер обнародовал причину срыва наступательной операции ВСУ в регионе, которая была запланирована на эту осень.
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