В Киеве рассказали, при каком условии будет прекращен вооруженный конфликт в Донбассе. Соответствующее заявление в разговоре с представителями СМИ сделал Николай Маломуж, ранее занимавший пост главы украинской Службы внешней разведки.

Бывшего разведчика процитировало информационное агентство «Новороссия». По мнению Маломужа, проблема Донбасса решится только после того, как в ситуацию вмешаются «мощные игроки» - западные государства. Они должны «включиться в конфликт», чтобы не допустить глобальной войны, отметил собеседник журналистов.

Боевые действия между Вооруженными силами Украины и ополченцами непризнанных республик Донбасса продолжаются пятый год. Ранее сегодня сообщалось, что киевский офицер обнародовал причину срыва наступательной операции ВСУ в регионе, которая была запланирована на эту осень.