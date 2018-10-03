Воюющий в Донбассе актер Пашинин заявил, что СБУ добиваются его самоубийства

Воюющий на стороне украинских националистов в Донбассе российский актер Анатолий Пашинин рассказал о слежке за ним СБУ. По словам Пашинина, агенты украинских спецслужб подслушивают его телефонные разговоры, а один из силовиков намекнул ему, что он должен покончить с собой, - сообщает kp.ru.

"Эти мерзавцы не остановятся ни перед чем. Мой телефон прослушивается", - заявил Пашинин.

Актер, в августе прошлого года вступивший в добровольческий батальон, созданный на основе "Правого сектора" (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России), рассказал, что ему сотрудники СБУ ему угрожают, а он специально говорил в трубку "чудовищные вещи". Пашинин специально провоцирует СБУ своими словами, чтобы те могли использовать их против него. Он подчеркнул, что тогда, у него будут доказательства слежки спецслужб.

По словам Анатолия Пашинина, один из беседовавших с ним агентов СБУ намекнул ему, что он должен покончить с собой. В ответ Пашинин якобы заявил ему, что готов к самоубийству, но один на тот свет не уйдёт: заберет с собой жизни тех, кто за ним придет, - сообщает РИА Новости.