Обнародован сценарий развала украинского государства после президентских выборов

После выборов президента Украины, которые должны состояться весной следующего года, может возникнуть угроза развала страны. Такой сценарий рассмотрел киевский политический эксперт Андрей Головачев, которого процитировали СМИ.

Аналитик предрек, что представители действующего режима, стремящиеся сохранить власть, применят административный ресурс для подавления оппозиции. Кроме того, на избирательных участках будут произведены масштабные фальсификации. Согласно прогнозу Головачева, часть украинского общества откажется признать итоги выборов и страна «начнет трещать».

По мнению политолога, Венгрия и другие соседние государства заранее готовятся к подобному варианту развития событий на Украине. Поведение Будапешта в Закарпатской области становится все более агрессивным. В случае развала Украины власти Венгрии рассчитывают взять Закарпатье под свой контроль, отметил Андрей Головачев.