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Президент Армении Саркисян ночью уволил шестерых министров
3 октября 2018, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Армении Армен Саркисян ночью уволил шестерых министров. В ночь на среду, 3 октября, Саркисян подписал указы об увольнении министров, которые представляли в правительстве партии «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения», - сообщает kp.ru.
Своих постов лишились глава МЧС Грачья Ростомян, министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, министр спорта и по делам молодёжи Левон Ваградян, глава Минсельхоза Артур Хачатрян, министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян.
Президент Армении тправил их в отставку по предложению премьера Никола Пашиняна. Указы опубликованы на сайте лидера республики.
Премьер Армении Никол Пашинян накануне заявил, что уйдет в отставку после вступления в силу указов об увольнении министров и губернаторов от этих партий.
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