Президент Армении Саркисян ночью уволил шестерых министров

Президент Армении Армен Саркисян ночью уволил шестерых министров. В ночь на среду, 3 октября, Саркисян подписал указы об увольнении министров, которые представляли в правительстве партии «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения», - сообщает kp.ru.

Своих постов лишились глава МЧС Грачья Ростомян, министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян, министр спорта и по делам молодёжи Левон Ваградян, глава Минсельхоза Артур Хачатрян, министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян.

Президент Армении тправил их в отставку по предложению премьера Никола Пашиняна. Указы опубликованы на сайте лидера республики.

Премьер Армении Никол Пашинян накануне заявил, что уйдет в отставку после вступления в силу указов об увольнении министров и губернаторов от этих партий.