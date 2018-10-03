Украинский офицер объяснил срыв осеннего наступления ВСУ на республики Донбасса

Офицер Вооруженных сил Украины рассказал, почему сорвалось осеннее наступление армии на Донецкую и Луганскую народные республики. Слова военнослужащего, давшего интервью под псевдонимом Arty Green, приведены в заметке, опубликованной в блогосфере.

Представитель ВСУ поведал, что в конце августа войска были готовы к началу вторжения, однако Киеву пришлось отказаться от проведения операции. Как отметил Arty Green, армейское командование приняло данное решение из-за позиции Российской Федерации, давшей понять, что наступление будет иметь печальные последствия для Украины, пишет канал «Донбасс сегодня» в «Яндекс. Дзен».

Ранее сообщалось, что киевские силовики обвинили ополченцев Донбасса в использовании в зоне боевых действий лазерного оружия. С соответствующим заявлением выступили в украинской Госпогранслужбе.