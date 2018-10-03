Постпред США при НАТО испугалась своих слов о готовности уничтожить ракеты РФ

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон испугалась своих слов о намерении нанести удар по российским ракетам из-за якобы нарушения Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Эксперт прокомментировал угрозу США уничтожить ракеты РФ

Теперь американский постпред при НАТО отказывается от своего заявления. Кэй Бэйли Хатчисон написала комментарий в своем Twitter: "Я не говорила о том, чтобы наносить превентивный удар по России". На высказывание Хатчисон 2 октября отреагировали Кремль, МИД России, военные эксперты.

Кэй Бейли Хатчинсон заявила, что власти США нанесут удар по российским ракетным системам до того, как они будут приведены в действие. По ее словам, в России разрабатывается система наземного запуска в нарушение Договора о РСМД, что, в свою очередь, даст России возможность нанести ядерный удар по Европе.

Она призвала Россию прекратить эту деятельность, - сообщает ФБА "Экономика сегодня". Американский дипломат пригрозила, что при успешном завершении разработок США придется принять ответные меры, которые, будут заключаться в том, чтобы сбивать ракеты России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления постпреда США при НАТО, отметив, что его стоит расценивать как агрессивную риторику.