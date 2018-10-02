В Армении здание парламента заблокировано протестующими

В Армении во вторник вечером десятки тысяч митингующих вместе с премьер-министром Николом Пашиняном вышли на акцию в центре столицы и заблокировали парламент страны по периметру.

Протестующие, выступающие против поправок в регламент парламента Армении, позволяющих заблокировать роспуск законодательного собрания, перекрыли все выходы из здания, пишет РИА Новости.

Премьер-министр Никол Пашинян призвал не входить в здание, однако несколько человек все же совершили попытку прорыва. Им не позволили пройти депутаты, заблокированные в парламенте.

Сам премьер в эти минуты также находится в здании, на переговорах с политиками. Ранее парламент Армении на внеочередном заседании проголосовал за принятие законопроекта.