Пентагон получил две посылки с ядовитым веществом

В американском Пентагоне сегодня получили две посылки с предположительно ядовитым веществом рицин. Их доставили в сортировочный центр, расположенный в комплексе Министерства обороны.

Об этом 2 октября сообщает Fox News. По данным средств массовой информации США, проверку с целью выявления отправителя опасных посылок проведет Федеральное бюро Расследований (ФБР).

Конверты, в которых обнаружили предположительно отравляющее вещество, предназначались министру обороны США Джеймсу Мэттису, а также начальнику штаба ВМС адмиралу Джону Ричардсону.

В связи с данным инцидентом всю почту, полученную в понедельник, 1 октября, отправили в карантин, в целях безопасности сотрудников Министерства обороны США.