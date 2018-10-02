В Стамбуле задержали водителя, наехавшего на толпу людей

По сообщениям турецких СМИ, в Стамбуле в районе Бакыркёй водитель автомобиля беспорядочно наезжал на пешеходов, а затем скрылся. В результате ЧП пострадали, как минимум, пять человек.

В столице Турции во вторник, 2 октября, правоохранительными органами задержан водитель автомобиля, выехавшего на тротуар и сбившего не один десяток прохожих, передает NTV.

Пострадавшие были экстренно госпитализированы. По рассказам очевидцев, причиной произошедшего стала ссора между автомобилистом и его спутницей. Точные же мотивы водителя пока не ясны.