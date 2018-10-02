Кучма принял участие в последнем заседании Контактной группы по Украине‍

Пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила о завершении его работы на посту представителя Киева на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. Кучма решил уйти с поста представителя Украины в контактной группе по Донбассу

Она указала, что бывший украинский лидер на прошедшем во вторник заседании поблагодарил коллег за совместную работу. Отдельную благодарность Леонид Кучма выразил представителям Беларуси.

Ранее АН сообщали, что экс-президент Украины Леонид Кучма подал в отставку с поста полпреда Незалежной в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе и объяснил свое решение.