Кучма принял участие в последнем заседании Контактной группы по Украине
2 октября 2018, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила о завершении его работы на посту представителя Киева на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.
Она указала, что бывший украинский лидер на прошедшем во вторник заседании поблагодарил коллег за совместную работу. Отдельную благодарность Леонид Кучма выразил представителям Беларуси.
Ранее АН сообщали, что экс-президент Украины Леонид Кучма подал в отставку с поста полпреда Незалежной в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе и объяснил свое решение.
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