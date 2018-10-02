Украинские военные сообщили о применении защитниками Донбасса лазерного оружия

Бойцы ополчения Донбасса использовали лазерное оружие. Такое утверждение содержится в информации, предоставленной Госпогранслужбой Украины.

В сообщении, оказавшемся в распоряжении сайта «Новороссия», отмечается, что инцидент произошел в районе города Марьинка, по восточной окраине которого проходит линия разграничения сил. Украинский пограничник наблюдал за позициями противника, когда увидел яркую вспышку, ставшую причиной резкой боли. Мужчина был доставлен в лечебное учреждение с ожогом сетчатки глаза. В Госпогранслужбе полагают, что против военного применили лазерное оружие.

Ранее стало известно, что в Киеве озвучили сценарий возвращения самопровозглашенных ДНР и ЛНР под контроль украинских властей. Генерал Василий Богдан заявил о том, что Украине придется решать проблему Донбасса с помощью силовых методов.