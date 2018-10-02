Порошенко наградил советника Трампа по безопасности Болтона именным пистолетом

Президент Украины Пётр Порошенко наградил советника президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона именным огнестрельным оружием.

Порошенко подписал указ о награждении Болтона пистолетом "Форт-12" калибра 9 мм с боевым комплектом из 16 патронов.

По информации украинских СМИ, Джон Болтон награждён "за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества".

Известно, что в конце августа советник президента США Джон Болтон совершал рабочий визит на Украину. В Киеве Болтон и Порошенко обсуждали, как не допустить "вмешательство" России в выборы на Украине.