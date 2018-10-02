В Киеве назвали готовую прийти на помощь Украине силу в случае войны с Россией

В случае вооруженного конфликта с Российской Федерацией помощь Украине окажут страны НАТО. С таким заявлением выступил в СМИ генерал армии соседнего государства Николай Маломуж.

Маломуж в разговоре с представителями прессы рассмотрел возможность «наступления России». По словам генерала, если между РФ и Украиной начнется военное противостояние, в ситуацию вмешается Североатлантический альянс. Блок «применит фактор сдерживания» Москвы, процитировал собеседника журналистов сайт «Новороссия».

В конце минувшего месяца президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна стала «восточным флангом НАТО». В Госдуме РФ слова политика назвали блефом. Согласно точке зрения парламентария Алексея Чепы, цель подобных высказываний – получение финансирования от Соединенных Штатов и их союзников по военно-политическому блоку.