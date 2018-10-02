Депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко высказался об угрозе возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Ляшко - лидер Радикальной партии, является членом украинской делегации в ПАСЕ.

Выступая в Раде, Ляшко прокомментировал, что ПАСЕ хочет получить взнос от России. Нардеп назвал этот взнос "взяткой". "Сегодня ПАСЕ и Совет Европы фактически на пороге ценностного и цивилизационного краха, когда в обмен на взнос, фактически - на взятку от России - они хотят растоптать принципы, на которых создавался Совет Европы, и вернуть агрессора назад - в окружение цивилизованных стран", - цитирует украинского политика ФБА "Экономика сегодня".

Ляшко назвал Европу "старенькой". "Старенькая Европа, как 80 лет назад, закрывает глаза, потому что ей нужны деньги, ей нужны норковые шубки, ей нужен газ, ей нужны алмазы якутские...", - сказал он. Как утверждает Ляшко, "генетическая болезнь Мюнхенского сговора не только не преодолена, а мы стоим на пороге рецидива".

Ляшко призвал нардепов убедить Европу не возвращать Россию в ПАСЕ. Очередная сессия ПАСЕ состоится 8 октября.