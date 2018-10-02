Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский назвал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Крым превратился в одну "большую военную российскую базу" и его подозрения, что на полуострове размещается ядерное оружие, "бредом". У главы МИД Украины есть подозрения: Россия разместила ядерное оружие в Крыму

Министр иностранных дел Украины высказал в эфире украинского телеканала ATR мнение о подозрениях России в размещении ядерного оружия в Крыму и имеющихся подозрениях, что Москва поставляет оружие и военную технику из Крыма в Сирию.

По мнению Полонского, Киев специально озвучивает как можно более фантастические заявления, - передает RT. О заявлении Климкина представитель власти в Крыму сказал: "Что касается его воспалённой фантазии в отношения ядерного оружия — действующие украинские власти чем невероятнее сделают заявление, тем больше в него поверят в силу его безумности. Как-то иначе комментировать этот бред я не считаю необходимым".

Полонский подчеркнул, что, по предварительным подсчетам, Республику Крым посетили уже более шести миллионов туристов, при этом миллион человек приехали с территории Украины. "Когда какой-то регион развивается как военная база, вряд ли такое количество туристов приезжает", - отметил он.