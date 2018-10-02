Появилось предсказание украинской «ведьмы» об исходе выборов и судьбе Порошенко

Называющая себя ведьмой жительница Киева Юлия Махмуди спрогнозировала политическое будущее президента Украины Петра Порошенко. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной в российском сегменте интернета.

Махмуди по итогам гадания на картах заявила, что Порошенко много работает для удержания за собой поста президента, однако ему придется оставить данную должность после выборов, запланированных на весну будущего года. «Ведьма» предрекла, что действующий глава государства проиграет во втором туре кандидату-мужчине, пишет блогер Дмитрий Борисенко в «Яндекс. Дзен».

При этом автор прогноза допустила, что политик может не дожить до выборов. Согласно утверждению Юлии Махмуди, у Петра Порошенко больные ноги и мочеполовая система, также он испытывает проблемы с щитовидной железой и сосудами головного мозга. Женщина предположила, что ранее президент пережил несколько микроинсультов.