Лидер фракции "Батькивщина", бывший украинский премьер Юлия Тимошенко обозначила срок "политического конца" власти президента Украины Петра Порошенко. Соратники Порошенко обвинили Тимошенко в "продвижении идеи Кремля" в Украине. Киев боится ввода второй нитки "Турецкого потока"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)28 Сен 2018 в 3:40 PDT

Обвиняя Тимошенко, лидера фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов упрекнул лидера "Батькивщины" в том, что она собирается в случае победы на президентских выборах ликвидировать "Нафтогаз Украины".

Юлия Тимошенко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента заявила, обращаясь к фракции Порошенко, что действующей власти уже через шесть месяцев наступит политический конец, передает УНИАН.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)1 Окт 2018 в 5:55 PDT

Лидер фракции БПП также обвинил Тимошенко, что она якобы своими заявлениями препятствует Киеву в ведении переговоров о блокировании строительства газопровода "Северный поток — 2", - сообщает РИА Новости. В ответ Тимошенко подчеркнула, что Герасимов в своей речи абсолютно не думал о проблемах Украины, а лишь пытался ее дискредитировать.

Тимошенко добавила, что Порошенко понял, кто его главный оппонент на президентских выборах.