Юлия Тимошенко обозначила срок "политического конца" Порошенко
2 октября 2018, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер фракции "Батькивщина", бывший украинский премьер Юлия Тимошенко обозначила срок "политического конца" власти президента Украины Петра Порошенко. Соратники Порошенко обвинили Тимошенко в "продвижении идеи Кремля" в Украине.
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Обвиняя Тимошенко, лидера фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов упрекнул лидера "Батькивщины" в том, что она собирается в случае победы на президентских выборах ликвидировать "Нафтогаз Украины".
Юлия Тимошенко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента заявила, обращаясь к фракции Порошенко, что действующей власти уже через шесть месяцев наступит политический конец, передает УНИАН.
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Лидер фракции БПП также обвинил Тимошенко, что она якобы своими заявлениями препятствует Киеву в ведении переговоров о блокировании строительства газопровода "Северный поток — 2", - сообщает РИА Новости. В ответ Тимошенко подчеркнула, что Герасимов в своей речи абсолютно не думал о проблемах Украины, а лишь пытался ее дискредитировать.
Тимошенко добавила, что Порошенко понял, кто его главный оппонент на президентских выборах.
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