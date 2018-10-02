Военкор донецкого ополчения заявил об открытии «второго фронта» против Украины
2 октября 2018, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]
Венгрия открыла «второй фронт» против Украины. Такое мнение озвучил Геннадий Дубовой, военкор ополчения самопровозглашенной ДНР.
В середине прошлого месяца стало известно, что Будапешт выступил с инициативой о продлении до Венгрии строящегося Россией газопровода «Турецкий поток». Согласно точке зрения Геннадия Дубового, которая изложена на сайте «Русская весна», данный шаг свидетельствует о том, что венгерские власти выступили в качестве союзников Донбасса, сражающегося с Киевом.
Военкор предсказал, что в 2020 году, когда Будапешт получит доступ к поставляемому Россией газу в обход Украины, противостояние правительства Виктора Орбана и Киева вокруг Закарпатской области может выйти на новый уровень. Согласно прогнозу Дубового, Венгрия будет защищать соотечественников, проживающих на территории украинского региона, «любом способом».
Ранее в отечественной блогосфере выложили сценарий распада Украины из-за вооруженного конфликта с Венгрией.
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