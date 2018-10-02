Алчность командиров ВСУ привела к новым потерям в воюющей против Донбасса армии

Вооруженные силы Украины, выполняющие боевые задачи на востоке страны, понесли новые потери. Такой информацией с журналистами поделились в армии самопровозглашенной ДНР.

Спикер ополченцев Эдуард Басурин сообщил на брифинге, что в зоне конфликта подорвались на украинских минах трое военнослужащих 58-й бригады ВСУ. В результате несчастного случая один боец погиб, двое других были госпитализированы с осколочными ранениями.

По словам Басурина, причиной этого и подобного ему инцидентов является алчность командного состава армии Украины. При ротации соединений воюющих в Донбассе ВСУ офицеры пытаются продать друг другу карты минных полей. Такая практика приводит к тому, что в некоторых частях данные карты отсутствуют.

Накануне сообщалось, что один из киевских волонтеров опубликовал информацию о захвате силовиками новых территорий в Донбассе.