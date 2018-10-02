В мире больше доверяют политике Путина, а не Трампа, показали результаты опроса

Президенту России Владимиру Путину и курсу его политики доверяют 30 процентов жителей ведущих стран мира, в которых проводился опрос по доверию политикам. Политическому курсу, избранному президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом доверяют 27 процентов участников исследования, проводимого в 25 странах мира.

Об этом свидетельствуют данные исследования Pew Research Center. Результаты опроса показали, что политике Владимира Путина в мире доверяют больше, чем политике Трампа, сообщает Газета.ру.

Социологи установили, что самый высокий рейтинг мирового доверия у канцлера Германии Ангелы Меркель — 52 процента. На втором месте в списке доверия президент Франции Эммануэль Макрон (36 процентов), на третьем - председатель КНР Си Цзиньпинь (34 процента).



В опросе приняли участи 26 тысяч человек из 25 стран мира.