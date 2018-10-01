Почему Дональд Трамп никогда не пьет алкоголь
1 октября 2018, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что никогда в жизни не употреблял алкогольные напитки, отметив, что если бы это случилось, он стал бы "самым ужасным в мире".
Тема спиртных напитков была поднята журналистами в связи с вопросами об обвинениях против кандидата на пост верховного судьи США Бретта Кавано, который признавался в любви к пиву, сообщает РИА Новости.
Трамп рассказал, что не пьет и не курит из-за своего старшего брата, который страдал от алкогольной зависимости и умер в 43 года. То, что глава Белого дома никогда даже пиво не пил в своей жизни, он считает одной из своих хороших привычек. "Можете представить, если бы это произошло, какой бы это был кошмар", - сказал Трамп.
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