ВМС ВСУ показали видеозапись пролета российского истребителя Су-27 около украинских кораблей во время выполнения ими задач в ходе стратегических командно-штабных учений "Казацкая воля-2018".

На записи показано, как истребитель пролетает рядом с кораблями на небольшой высоте, а затем взмывает ввысь. "Стирайте шаровары, казаки!" - посмеиваются в соцсетях.



Учения проходили в Азовском море с 25 по 29 сентября.