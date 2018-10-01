В ЛНР сбит беспилотник ВСУ с гранатой
1 октября 2018, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]
В районе населенного пункта Нижнее Лозовое военнослужащими Народной милиции самопровозглашенной ЛНР огнем из стрелкового оружия был сбит квадрокоптер ВСУ «Фантом-4», летевший с северо-запада на высоте около 300 метров.
Об этом сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Как рассказали очевидцы, от падающего БПЛА в воздухе отошла граната Ф-1 и взорвалась недалеко от места его крушения.
Такая аппаратура через подставные компании с использованием серых схем поставляется в ВСУ западными спецслужбами, отмечают в ЛНР.
Использование Украиной иностранных БПЛА - грубейшее нарушение меморандума «Об исполнении положений Протокола по итогам консультаций Трёхсторонней контактной группы». Полеты боевых самолетов и иностранных БПЛА запрещены вдоль всей линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 километров.
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