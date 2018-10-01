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В ЛНР сбит беспилотник ВСУ с гранатой

1 октября 2018, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]

В районе населенного пункта Нижнее Лозовое военнослужащими Народной милиции самопровозглашенной ЛНР огнем из стрелкового оружия был сбит квадрокоптер ВСУ «Фантом-4», летевший с северо-запада на высоте около 300 метров. 

Беспилотник ВВС США накручивал круги возле российских границ и Донбасса

Беспилотник ВВС США накручивал круги возле российских границ и Донбасса

Об этом сообщил  представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Как рассказали очевидцы, от падающего БПЛА в воздухе отошла граната Ф-1 и взорвалась недалеко от места его крушения.

Такая аппаратура через подставные компании с использованием серых схем поставляется в ВСУ западными спецслужбами, отмечают в ЛНР.

Использование Украиной иностранных БПЛА - грубейшее нарушение меморандума «Об исполнении положений Протокола по итогам консультаций Трёхсторонней контактной группы». Полеты боевых самолетов и иностранных БПЛА запрещены вдоль всей линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 километров.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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НС

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//В мире

В ЛНР сбит беспилотник ВСУ с гранатой

В районе населенного пункта Нижнее Лозовое военнослужащими Народной милиции самопровозглашенной ЛНР огнем из стрелкового оружия был сбит квадрокоптер ВСУ «Фантом-4», летевший с северо-запада на высоте около 300 метров.

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В России стартовали учения по гражданской обороне на случай внезапного нападения

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Галкин и Пугачева появились на публике с детьми‍

Галкин и Пугачева появились на публике с детьми‍

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Общественность раскритиковала Эммануэля Макрона за фото с темнокожими парнями

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В России началась пробная перепись населения

В России сегодня началась пробная перепись населения. Любой россиянин на первом этапе всероссийской переписи — с 1 по 10 октября — может самостоятельно предоставить свои данные на сайте госуслуг.

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СМИ: Иран нанес ракетный удар по террористам в Сирии‍

СМИ: Иран нанес ракетный удар по террористам в Сирии‍

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Дочь актрисы Лидии Шукшиной Ольга подозревает свою родную племянницу Анну Трегубенко в мошенничестве с квартирой знаменитой бабушки. Анна Трегубова - дочь актрисы Марии Шукшиной.

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В Англии установили скульптуру разъяренного Трампа

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Депрессию учёные предлагают лечить диетами

Депрессию учёные предлагают лечить диетами

Помните расхожее мнение, что стресс нужно чем-то заесть, а лучше запить? Последнее исследование учёных, опубликованное в журнале Molecular Psychiatry, подтверждает, что от качества питания действительно зависит психологическое состояние человека.

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