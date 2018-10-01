На Украине сильно возросла стоимость постного борща

Продукты, которые используются для приготовления постного борща, подорожали на Украине на 45% с начала текущего года, сообщил глава украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Расчет стоимости был проведен в соответствии с классическим рецептом популярного блюда: картофель и свекла - по 500 граммов, 300 граммов капусты, морковь с луком - по 200 граммов, а также 3 литра питьевой воды, лавровый лист, соль, черный перец - кому как нравится.

Дорошенко сообщил также, что в этом году морковь выросла в цене на 130%, капуста стала дороже на 69%, лук подорожал на 55%, картофель – на 27%, подорожание свеклы составило на 13%.

В июле стоимость борща составляла на Украине 103,3 гривны ( 3,6 доллара) за 3,5 литра.