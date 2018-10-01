Посол Южной Кореи вызван в МИД России в связи с задержанием судна «Севастополь»

Сотрудники МИД РФ вызвали посла Южной Кореи У Юн Гына и сделали ему представление из-за задержания судна «Севастополь» в порту Пусана. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Заместитель главы российского МИД Игорь Моргулов сделал южнокорейскому послу представление в связи с незаконным задержанием «Севастополя» и потребовал немедленно снять все ограничения на выход судна из порта.

Российское судно «Севастополь» было задержано в порту южнокорейского города Пусан. Согласно последней информации, плавсредство принадлежит компании из Владивостока. Действия властей Южной Кореи связывают с американскими санкциями.