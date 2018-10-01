Опубликован сценарий распада Украины на несколько частей из-за войны с Венгрией

Вооруженный конфликт с Венгрией из-за Закарпатской области может привести к распаду Украины. Соответствующий сценарий рассматривается в материале, выложенном в отечественной блогосфере.

Канал «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен» пишет, что Киев начал приграничные военные учения, которые эксперты назвали ответом на действия Будапешта, выдающего паспорта венграм, проживающим в Закарпатье. Блогер прогнозирует, что регион в ближайшее время может стать для украинской власти «вторым Донбассом».

В процитированном материале говорится, что существует вероятность восстания населения Закарпатья. В этом случае Будапешт будет вынужден ввести туда армейские части для защиты своих граждан. В случае военного ответа Украины она столкнется с союзниками Венгрии по НАТО.

Румыния, еще один член Североатлантического альянса, воспользуется сложившейся ситуацией, чтобы завладеть принадлежавшей ей когда-то Северной Буковиной (Черновицкая область), предсказывается в статье. Ее автор полагает, что у Киева не хватит силовых ресурсов, необходимых для оказания отпора соседям, и Украина развалится.