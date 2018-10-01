Песков прокомментировал слова экс-главы MI6 о походе Путина и Блэра в театр
1 октября 2018, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]
В британской разведывательной службе MI6 сожалеют о том, что помогли президенту РФ Владимиру Путину прийти к власти, посетовал бывший глава ведомства Ричард Дирлав.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по этому поводу, прокомментировал слова экс-главы MI6 о походе Путина и бывшего британского премьера Тони Блэра в Мариинский театр в 2000 году.
"В Кремле не знали о том, что британская разведка MI6 дает разрешения своим премьерам на проведение каких-либо мероприятий", - цитирует Пескова РИА Новости. "Это новая информация. В остальном, наверное, это не повод для наших комментариев", - ответил пресс-секретарь преидента России.
По мнению экс-главы MI6, визит Блэра в Петербурга тогда позволил Путину укрепить свою репутацию и выиграть президентские выборы.
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