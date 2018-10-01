На фоне «истерии» в ДНР киевские силовики захватили новые территории в Донбассе

Вооруженные силы Украины захватили новые территории в Донбассе. Об этом в социальной сети Facebook сообщил киевский волонтер Юрий Мысягин, собирающий помощь для ВСУ.

По словам автора публикации, пока в Донецке «происходит дурдом», силовики «делают свое дело». Согласно сведениям, озвученным Мысягиным, одна из бригад украинской армии недавно взяла под контроль более шести квадратных километров территории Донецкой области. Подробности проведенной операции волонтер раскрывать отказался, мотивируя это соображениями безопасности.

В минувшую субботу произошел взрыв на съезде коммунистической партии самопровозглашенной ДНР, в результате случившегося пострадал кандидат на пост главы республики Игорь Хакимзянов. В тот же день Павел Губарев, еще один претендент на данную должность, заявил о пропаже своей жены, которая должна была возглавить список движения «Свободный Донбасс» на выборах в Народный совет ДНР. Впоследствии Екатерина Губарева объявилась в Facebook. Из поста Губаревой следует, что вмешательство неких лиц сорвало ее участие в предвыборном съезде «Свободного Донбасса».

Руководитель организации «Славянская гвардия» Владимир Рогов, комментируя для «Московского комсомольца» последние события в республике, охарактеризовал их как «истерию». Рогов выразил надежду на то, что у донецких политиков хватит разума и в итоге здравый смысл победит.