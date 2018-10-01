Предсказаны катастрофические последствия минирования Украиной Азовского моря

Минирование киевскими военными акватории Азовского моря может привести к катастрофическим последствиям. Об этом говорится в заметке, опубликованной в русскоязычном сегменте интернета.

В конце минувшей недели стало известно о наращивании Украиной минно-взрывных заграждений под Мариуполем. Согласно задумке силовиков соседнего государства, укрепления должны защитить побережье в случае «высадки российского десанта».

Сайт politnavigator.net пишет, что подобные действия украинской стороны грозят обернуться масштабной катастрофой. В процитированном материале приводятся слова депутата Верховной Рады Андрея Билецкого, который признал, что из-за штормов часть мин, ранее установленных в районе побережья, сорвало и «сейчас они плавают по всему морю туда-сюда». Из заявления парламентария следует, что над кораблями, ходящими по Азовскому морю, нависла угроза гибели.

Ранее сообщалось, что Киев собрался отправить на Азов списанные патрульные катера, полученные от Соединенных Штатов.