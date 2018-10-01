Одесса-мама может уйти к другому папе?

Киев обеспокоен положением дел в Одессе. В этом славном причерноморском городе, полном юмора и сарказма, стало небезопасно находиться проукраинским активистам и национальным радикалам. Их там с чёткой периодичностью бьют и даже убивают.



По статистике, раз в месяц в Одессе нападают на сторонников евромайдана и журналистов. Опасаясь, что Одесса может стать пророссийски ориентированной, гонцы Киева приезжают в жемчужину у моря, чтобы поработать над идеологией местных жителей. Эти идеи не были распространены в спокойной Одессе, и некие силы противятся их укоренению.



Существует несколько версий происходящих событий. По первой - это просто разгул криминала. По второй - сепаратистские настроения в Одессе, поддерживаются "вежливыми людьми" из охранных структур. По мнению депутата Верховной рады Мустафы Найема, если бездействовать, то Киев может окончательно потерять Одессу.



И по третьей версии, все битые в Одессе варяги противодействовали мэру города Геннадию Труханову, а у того договоренности с администрацией Порошенко. Мэр обеспечивает явку и результаты голосования на выборах (а выборы президента уже на носу), а Киев не лезет в городские дела Одессы.



