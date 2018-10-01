Ополченцы ДНР нашли объяснение безрассудным боевым вылазкам ВСУ под Горловкой

В армии самопровозглашенной ДНР объяснили, почему военнослужащие Вооруженных сил Украины совершают безрассудные боевые вылазки под Горловкой. Об этом говорится в заметке, появившейся в блогосфере.

Автор канала «Донбасс сегодня» в «Яндекс. Дзен» отмечает, что киевские силовики, дислоцированные в районе города, который контролируют власти народной республики, часто идут на неоправданный риск. В качестве примера такого поведения блогер привел недавний рейд группы ВСУ возле поселка Доломитное. Военные, выдвинувшиеся в направлении населенного пункта, подорвались на собственных минах, в результате погибли двое человек, трое получили ранения.

По мнению ополченцев ДНР, которое приводится в процитированном посте, бойцы ВСУ организуют несогласованные с командованием опасные вылазки, потому что устали от окопной войны. Диверсионные операции являются для силовиков способом «взбодриться».

Ранее в понедельник сообщалось, что разведка ЛНР выяснила причину «загадочной» гибели украинского снайпера в Донбассе.