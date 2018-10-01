Отставной американский офицер охарактеризовал украинских военных как "непрофессиональные и вороватые". На Украине во время учений в Ровенской области в июле погибли трое военнослужащих ВСУ.

Жизнь украинских солдат унес взрыв миномета "Молот" украинского производства, из которого они вели огонь. Страховки у них не было. Использование этих минометов после трагедии в войсках было приостановлено.

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, комментируя инцидент с "Молотом" и отсутствие страховки у солдат, выразил уверенность, что главной проблемой ВСУ является набор непрофессиональных и вороватых офицеров.

В эфире телеканала ObozTV по поводу страховки для украинских военнослужащих офицер отметил, что таким образом наказывают не только солдат, но и их семьи.

Табах подчеркнул, что главная проблема ВСУ - командиры, которые не приучили своих подчиненных к дисциплине и не научили определенным навыкам. Он привел пример, что если бы его подчиненный, возвращаясь после службы домой на автомобиле, не пристегнулся и попал в аварию — это вина начальника, - сообщается на сайте kp.ru. "То, что у меня недисциплинированный боец, это моей карьере конец", - констатировал Табах.

Он уверен, что реальные проблемы начинаются от нехватки профессионализма. "Когда специалистов заменяют люди второго сорта, вороватые, поэтому получается эта "труба", - сказал американский офицер, имея ввиду миномет "Молот".