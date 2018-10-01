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Украину уличили в давней подготовке к войне с Россией из-за Черноморского флота
1 октября 2018, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]
Киевские военные начали вынашивать планы вооруженного конфликта с Российской Федерацией с 2008 года. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной в отечественной блогосфере.
Автор канала «Украинский кризис» в «Яндекс. Дзен» процитировал депутата Рады Сергея Куницына, ранее занимавшего должность мэра Севастополя. Куницын недавно в разговоре с представителями СМИ вспомнил о том, что десять лет назад принял участие в совещании с высокопоставленными силовиками Украины, разработавшими план отражения «российской агрессии» в Крыму. Действия, которые намеревались осуществить военные, в целом носили наступательный характер, отмечает блогер.
Как говорится в процитированной заметке, заявления парламентария свидетельствуют о том, что Киев издавна готовил конфликт с Россией. Вооруженное столкновение было необходимо Украине, чтобы выдворить Черноморский флот РФ из Крыма, полагает автор заметки.
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