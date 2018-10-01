В ЛНР раскрыли причину «загадочной» гибели воевавшего в Донбассе снайпера ВСУ

В Луганской области погиб снайпер Вооруженных сил Украины. Об этом рассказывается в материале, опубликованном отечественными сетевыми СМИ.

Речь идет об инциденте, произошедшем на минувшей неделе с военнослужащим ВСУ Олегом Приминым в селе Троицкое. Снайпера нашли cо сквозным пулевым ранением головы, которое стало смертельным.

Украинские журналисты назвали гибель Примина «загадочной». По одной из версий, причиной случившегося послужило неосторожное обращение с оружием, по другой, военного подстрелили ополченцы.

Разведка самопровозглашенной ЛНР выяснила, что снайпера убил сослуживец, с которым у Примина возник конфликт на личной почве. Согласно данным, оказавшимся в распоряжении защитников непризнанной республики, предполагаемый преступник сбежал из своей части, пишет интернет-издание «Русская весна».