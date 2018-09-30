Порошенко купит у США комплексы ПВО для обеспечения глобальной безопасности

Пётр Порошенко собирается купить у Соединённых Штатов Америки комплексы противовоздушной обороны (ПВО), чтобы сдержать угрозу "российской массированной атаки с применением авиации". Пентагон намерен выделить для поддержки Украины 250 млн долларов

Украинский президент также отметил, что покупка американских комплексов ПВО будет способствовать обеспечению глобальной безопасности, - сообщает РИА Новости. Порошенко назвал поставки Украине противотанковых комплексов Javelin символическим началом военного сотрудничества между Вашингтоном и Киевом.

Напомним, Пентагон намерен выделить 250 миллионов долларов для поддержки Украины. Эту информацию в субботу, 29 сентября, предоставили в пресс-службе украинского посольства в США.

Дональд Трамп подписал закон об "ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год". В документе содержатся данные о выделении 250 миллионов долларов Киеву.