Рисовые крекеры и Мона Лиза: в Японии установлен новый рекорд

Около 200 жителей города Сока префектуры Сайтама к северу от Токио установили мировой рекорд. А помогла им в этом знаменитая картина итальянца Леонардо да Винчи "Мона Лиза" или "Джоконда".

Дело в том, что северные соседи Токио собрали самую большую в мире мозаику из рисовых крекеров, создав огромную репродукцию самой известной в мире картины Леонардо да Винчи.

На создание изображения Джоконды высотой в 13 метров и шириной около 9 метров потребовалось два дня. Японцы использовали порядка 24 000 крекеров семи разных цветов.

Над изображением знаменитой картины трудились 200 жителей города Сока. Представители Книги рекордов Гиннесса официально зафиксировали мировой рекорд 30 сентября.

Таким необычным способом жители города хотели привлечь внимание туристов, а также способствовать продвижению производимых в городе рисовых крекеров на японском рынке.



