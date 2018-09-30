У берегов Турции в результате крушения лодки погибли 5 человек
30 сентября 2018, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье стало известно о крушении пассажирской лодки у берегов провинции Эдирне. По имеющейся на данный момент информации, жертвами инцидента стали, по меньшей мере, пять человек.
Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов Турции. Как сообщило агентство Anadolu, в результате случившегося команда береговой охраны обнаружила тела пяти человек.
При этом, как сообщается, точное число человек, находившихся в надувной лодке в момент крушения остается неизвестным. Причины происшествия сейчас устанавливаются, идут поисковые работы.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес