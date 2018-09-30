У берегов Турции в результате крушения лодки погибли 5 человек‍

В воскресенье стало известно о крушении пассажирской лодки у берегов провинции Эдирне. По имеющейся на данный момент информации, жертвами инцидента стали, по меньшей мере, пять человек.

Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов Турции. Как сообщило агентство Anadolu, в результате случившегося команда береговой охраны обнаружила тела пяти человек.

При этом, как сообщается, точное число человек, находившихся в надувной лодке в момент крушения остается неизвестным. Причины происшествия сейчас устанавливаются, идут поисковые работы.